Şam’da ilk icraat: Sultan Vahdettin’in kabri restore edilecek

Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı Sultan Vahdettin, 16 Mayıs 1926’da İtalya’nın San Remo kasabasında yaşamını yitirdi. Vahdettin’in kabri, ölümünden sonra Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’ne taşındı ve burada, diğer 30 aile üyesiyle birlikte defnedildi.

Euronews’in haberine göre, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarının başladığını duyurdu. Köroğlu, “Ekiplerimizin ilk işi Sultan Vahdettin’in mezarının bulunduğu külliyeyi restore etmek,” diyerek, Türkiye’nin desteğinin restorasyon sürecinde açıkça hissedileceğini belirtti.

Vahdettin, 16 Mayıs 1926’da yaşamını yitirdikten sonra, dönemin Türkiye hükümeti tarafından cenazesi kabul edilmemişti. Bu nedenle, cenazesi Şam’a taşınarak Süleymaniye Külliyesi’ne defnedildi. Sultan Vahdettin, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nın ardından saltanatın kaldırılmasıyla birlikte, 17 Kasım 1922’de oğlu Mehmet Ertuğrul ve harem üyeleriyle birlikte Dolmabahçe Sarayı’ndan ayrılarak, HMS Malaya adlı İngiliz zırhlısına binerek Malta’ya gitmişti.