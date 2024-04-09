Samsun'da 'Arife Bayramı' geleneği değişmedi! Çocuklar sevindirildi

Gökçeağaç Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden geleneklerini yaşatan mahalle sakinleri, her Ramazan Bayramı öncesi bir araya gelerek aldıkları şekerleri ellerinde tepsi ve poşetlerle gelen çocuklara dağıtıyor.

Şeker dağıtımı sonrası vatandaşlar, birbirlerine sarılarak bayramlarını kutlayıp dua ediyor.

TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL DA KATILDI!

Arife Bayramı'nda çocukların ikramlarla mutlu olduğunu dile getiren Kul, "Bu gelenekle çocuklarımızın bayramdan bir gün öncesinde sevindirilmesi, sevinçlerinin bir sonraki güne taşınması, dualarının alınması amaçlanıyor. Geleneklerimiz özümüzdür, kökümüzdür. Gelecek nesillere taşımamız, birliğimiz ve beraberliğimiz arasında çok anlamlı ve değerlidir." dedi.

Belediye Başkanı Şenol Kul 15 yıldır bu etkinliğe katıldığını ifade etti ve şunları ekledi, "Her yıl katılımın artarak devam ettiğini görüyoruz. Daha da büyüyerek bu geleneğin devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu vesileyle çocukların Arife Bayramı'nı bugün kutladık. Sevgi ve dostluğun pekiştiği, kardeşliğin ve birliğimizin sembolü olan Ramazan Bayramı'nızı bu vesileyle kutluyor, nice bayramlara diliyorum."

Gökçeağaç Mahallesi Muhtarı Seyfi Öztürk ise daha önceki bayramlarla günümüzdeki bayramları karşılaştırdığında ortaya çıkardığı değişim analizini, "Börekle, çörekle 60 yıllık geleneğimiz modernleştikçe çikolatalı, şekerli, kekli dağıtıma döndü. Gittikçe de büyütüyoruz. Bu zamana kadar devam etti, bugünden sonra da inşallah devam edecek." şeklinde ifade etti.

Mahallede yaşayan emekli imam Selahattin Ak da bayram sevincinin her yıl sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Bu güzel geleneğimize teşviklerinden dolayı belediye başkanımıza ve vatandaşlara teşekkür ederim. Gazze, Filistin'deki yavrularımıza da Allah sabırlar versin. Rabb'im inşallah onlara da böyle bayram yapmayı nasip eylesin." dedi.