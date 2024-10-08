Samsun’da kaçak alkol operasyonu: 3 bin litre ele geçirildi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapılan bir kaçakçılık operasyonunda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 3 bin litre etil alkol ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Samsun’da kaçak alkol operasyonu: 3 bin litre ele geçirildi
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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapılan bir kaçakçılık operasyonunda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 3 bin litre etil alkol ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki tır dolusu etil alkolün kaçak yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda A.R.Ö., E.E. ve Ş.B. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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