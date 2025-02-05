Samsun'da kaçak tütün operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 43 bin 400 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda kaçak sigara ile bir miktar kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin kaçak tütün ticaretiyle ilgili bağlantıları araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.