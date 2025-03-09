Samsun’da zehir tacirlerine darbe! Binlerce sentetik hap ele geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 599 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda hassas teraziler ve sentetik uyuşturucu maddeler de bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da zehir tacirlerine darbe! Binlerce sentetik hap ele geçirildi
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen bir ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 bin 599 adet sentetik ecza hapı, 43 gram sentetik uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri, yasa dışı madde ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda yakalanan S.Ö. (27) ve F.K. (30), ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti. Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişi veya gruplara yönelik sıkı takip sürdüren ekipler, vatandaşları da şüpheli durumları ihbar etmeleri konusunda uyardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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