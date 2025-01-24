Samsunspor Gaziantep FK maçını canlı izle!

Trendyol Süper Lig maçı büyük bir heyecanla devam ediyor. Samsunspor ile Gaziantep FK takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Samsunspor Gaziantep FK maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

SAMSUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor Gaziantep FK Trendyol Süper Lig maçı 24 Ocak Cuma günü saat 20:00'de karşı karşıya gelecek.

SAMSUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Gaziantep FK maçı beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.