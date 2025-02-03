Sanat dünyasından acı kayıp!
Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar, yönetmen Ümit Denizer hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu.
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Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar, yönetmen Ümit Denizer 77 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haber, Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından şu sözlerle duyuruldu:
"Tiyatro sanatçısı oyuncu, yazar, eleştirmen Ümit Denizer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sakarya'da hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybeden ünlü sanatçının ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.