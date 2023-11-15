Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Adreslerde Arama Yapıldı

Bu kapsamda ekiplerce silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 8 tabanca, 2 av tüfeği, 16 şarjör ile 313 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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