100. Yıl Kutlamalarında Zeybek Oynayan Şahıs'a Büyük Tepki Yağdı!

Milas Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle düzenlediği Cumhuriyet Balosu’na Atatürk’e benzerliği ile dikkat çeken şahıs askeri üniformasıyla...

100. Yıl Kutlamalarında Zeybek Oynayan Şahıs'a Büyük Tepki Yağdı!
Cumhuriyet Kutlamalarında Büyük Tepki!
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Milas Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Balosu’na Atatürk’e benzetilen bir şahsın askeri kıyafetle katılıp zeybek oynaması, Atatürk’ün suistimal edildiği gerekçesiyle tepki topladı.
Etkinlikte, Atatürk’e olan benzerliği ile tanınan Nejdet Bardak’ın performansı, kamuoyunun dikkatini çekti. Bardak, Atatürk’ün mareşal üniformasının benzeriyle salona gelip davetlileri selamladı ve ardından smokin giyip Atatürk’ün imtiyaz madalyasının benzerini takarak zeybek oynadı. Ancak bu performans, Atatürk’ün suistimal edildiği yönünde sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Milas Belediyesi de eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyal Medya Üzerinden Tepki Yağdı!


Fethiye’de yaşayan Nejdet Bardak, Milas’ta bulunan özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Cumhuriyet’in 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat tarafından davet edildiğini ifade etmişti. Bardak, Milas’ta Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği bir etkinlikte de mareşal kıyafetiyle sahneye çıkmış ve masaları selamlamıştı. Bu hareketi, bazı kesimler tarafından Atatürk’ün suistimal edilmesi olarak değerlendirildi ve tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşlar, Atatürk’ün bu şekilde masaları selamlayan bir figür olarak temsil edilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Bardak’ın eylemlerini ve Milas Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan bu eylemi kınayarak Atatürk’ün bu tarz temsillerle suistimal edilmemesi gerektiğini belirtti. Bu olaylar sonrasında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Milas Şubesine soruşturma açıldığı bildirildi.

Manisa'da 100. Yılda 1923 Fidan! Milli Ağaçlandırma Gününde Cumhuriyet için Fidan DiktilerManisa'da 100. Yılda 1923 Fidan! Milli Ağaçlandırma Gününde Cumhuriyet için Fidan DiktilerYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# atatürk # 100. yıl törenleri
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