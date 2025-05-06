Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına darbe: 16 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik yürütülen kapsamlı operasyonda önemli bir başarıya imza atıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, operasyonla ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden duyurdu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda adeta cephanelik ele geçirildi. Baskınlarda:

5 uzun namlulu piyade tüfeği,

13 tabanca,

5 av tüfeği,

35 şarjör ve

2 bin 590 mermi bulundu.

Ele geçirilen silah ve mühimmatla birlikte 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şıldak, bütün suç unsurlarına karşı etkili şekilde çalışmalar ortaya koyan jandarma ekibini tebrik etti.