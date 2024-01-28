Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ayine katılanlar içinde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Saat 11.40 sıralarında gerçekleştirilen saldırı, kilisedeki ayin sırasında yaşandı.

Maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş bir alanda güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, ayine katılanlar içinde bulunan C.T.'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T, maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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