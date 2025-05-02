Şantaj kasetleriyle gündeme gelen Cemil Önal’a suikast iddiası

Yasa dışı bahis çetesi lideri Halil Falyalı'nın muhasebecisi olarak bilinen Cemil Önal'ın, Hollanda’da bir otelde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü iddia edildi.

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Şantaj kasetleriyle gündeme gelen Cemil Önal’a suikast iddiası
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Önal’a, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Den Haag kentinde, bir otelin terasında silahlı saldırı düzenlendiği öne sürüldü. Olayı doğrulayan Hollanda polisi, saldırının yerel saatle 17.45 civarında gerçekleştiğini, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz resmen açıklanmadı. Polis, görgü tanıklarından bilgi paylaşmalarını istedi.

Cemil Önal, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen Halil Falyalı’nın finans ayağındaki isim olarak biliniyordu. Falyalı cinayetinin ardından şüpheli sıfatıyla aranan Önal’ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

İki yıl önce Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye’nin iade talebine rağmen serbest bırakılmıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Önal, Hollanda ve ABD istihbarat birimlerine 120 sayfalık ifade verdikten sonra serbest kaldı.

Serbest kalmasının ardından Bugün Kıbrıs gazetesine röportaj veren Cemil Önal, yasa dışı bahis trafiğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, Halil Falyalı ile bazı Türk siyasetçilerin ilişkilerine işaret etmişti. Önal’ın ayrıca elinde olduğu iddia edilen bazı şantaj kasetleriyle ilgili iddialar gündeme gelmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Cemil Önal’ın iddialarını TBMM Genel Kurulu’nda gündeme taşıyarak, “esas Kıbrıs kadar büyük bir turp var” sözleriyle dikkat çekmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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