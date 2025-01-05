Sarıkamış Şehitleri 110 yıldır unutulmuyor: Türkiye tek yürek

Bu yılki törenler, "Bu Toprakta İzin Var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalarıyla düzenleniyor. Katılımcılar, sabah erken saatlerde Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde buluştu.

Kızılay ekipleri, toplanma alanında kurulan çadırlarda katılımcılara çay ve çorba ikram ederek soğuk havada destek sağladı.

Anma etkinliklerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve birçok siyasetçi ile bürokrat katılıyor.

Etkinliklerin düzenlendiği güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bugün yapılacak olan yürüyüş ve konuşmalarla Sarıkamış şehitleri minnetle anılacak.