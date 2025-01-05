Ankara’da EGO şoförüne silahlı saldırı! Yaralı var

Sanatoryum Caddesi'nde, saat 15:55'te, Emekli Durağı mevkiinde, 252 numaralı hatta çalışan EGO şoförü ile bir yolcu arasında nedeni öğrenilemeyen bir sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre, aynı kişi saat 17:40 civarında Atapark Hareket Noktası'na geldi ve tartıştığı sürücüye tabanca ile üç el ateş ederek silahlı saldırıda bulundu.

Duraktaki diğer personelin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, bir merminin şoförün bacağına isabet ettiği tespit edildi. Yaralı şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha da el konuldu. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğü’nden Açıklama

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çalışanlarımızın can güvenliği bizim için birinci önceliktir. Bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”