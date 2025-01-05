Ankara’da EGO şoförüne silahlı saldırı! Yaralı var

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, EGO şoförü ile bir vatandaş arasında yaşanan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara’da EGO şoförüne silahlı saldırı! Yaralı var
Yayınlanma:

Sanatoryum Caddesi'nde, saat 15:55'te, Emekli Durağı mevkiinde, 252 numaralı hatta çalışan EGO şoförü ile bir yolcu arasında nedeni öğrenilemeyen bir sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre, aynı kişi saat 17:40 civarında Atapark Hareket Noktası'na geldi ve tartıştığı sürücüye tabanca ile üç el ateş ederek silahlı saldırıda bulundu.

Duraktaki diğer personelin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, bir merminin şoförün bacağına isabet ettiği tespit edildi. Yaralı şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha da el konuldu. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğü’nden Açıklama

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Çalışanlarımızın can güvenliği bizim için birinci önceliktir. Bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

ATM'lerden para çekenler dikkat: Kriz büyüyorATM'lerden para çekenler dikkat: Kriz büyüyorEkonomi
ankara silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Sarıkamış Şehitleri 110 yıldır unutulmuyor
Aslan hata yapmadı: Galatasaray, Göztepe'yi evinde 2-1 yendi
DEM Parti heyetine 2. kez İmralı yolu açılıyor
10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Malatya'da şiddetli deprem
6 şehirde Siberağ-14 operasyonları
Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması
Beşiktaş, Rize'den 1 puanla döndü
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Türk derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Beko
Çok Okunanlar
ATM'lerden para çekenler dikkat: Kriz büyüyor ATM'lerden para çekenler dikkat: Kriz büyüyor
Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Ankara’da EGO şoförüne silahlı saldırı! Yaralı var Ankara’da EGO şoförüne silahlı saldırı! Yaralı var
Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk
Alkolde fiyatlar değişiyor: Fiyatlar ne oldu? Alkolde fiyatlar değişiyor: Fiyatlar ne oldu?