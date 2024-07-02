Sarıyer'de bıçaklı saldırgan polisten kaçamadı

İstanbul Sarıyer'de bir site önünde elinde bıçakla çevredekileri tehdit eden zanlı tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de bıçaklı saldırgan polisten kaçamadı
Editör: Yağmur Biçen
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Maslak Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde gece saatlerinde yabancı uyruklu kişileri bıçakla tehdit edip hakaret eden şahıs, polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin bıçakla yabancı uyruklu kişileri tehdit edip küfür ve hakaretlerde bulunduğunu tespit etti. Evinde gözaltına alınan 43 yaşındaki şüpheli M.İ'nin alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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