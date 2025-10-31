Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül hakkında iddianame tamamlandı. Zanlı hakkında “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Eylül’de Çekmeköy’de meydana gelen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayeti ile ilgili soruşturmayı tamamladı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’ndeki bir restoranda yaşanmıştı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli Savcı Ercan Kayhan, daha önce aynı restoranda çalışan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Gözaltına alınan Gül, savcılıktaki ifadesinde olayın panikle geliştiğini öne sürerek “sadece paramı almak için oraya gittiğini” söylemişti. Ancak ifadesinde, arbede sırasında eline geçen bıçakla Kayhan’ın boynuna sapladığını ve ardından boğazını kestiğini de itiraf etmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Can Gül’ün “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından Gül’ün yargılanmasına başlanacak.

Ayrıca şüpheli hakkında, olay sırasında restoranda bulunan Bilal Bilgin’i silahla tehdit ettiği gerekçesiyle de 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle ayrı bir iddianame düzenlendi.

savcı
