Muazzez Abacı hastaneye kaldırıldı!

Türk sanat müziğinin efsane ismi olarak kabul edilen sanatçı Muazzez Abacı'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi.

Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği yönünde haberler yayıldı. Ünlü söz yazarı Seda Akay, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

Akay, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür ki artık normal odada tedavisine devam ediliyor”.

"KALP KRİZİ DOĞRU DEĞİL"

Seda Akay'ın bu paylaşımının ardından, konuya ilişkin bir açıklama da sanatçının menajeri Taner Budak'tan geldi. Budak, yaptığı açıklamada kalp krizi iddiasını yalanlayarak şunları söyledi: "Kalp krizi doğru değil. Kızı Saba Hanım'la kontrol amaçlı hastaneye gidiyorlar, bir damarına stent takılıyor, şu anda da operasyon sonrası odasında. Çok şükür iyi" dedi.