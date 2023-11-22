Savunma Bakanları Toplantısı Yapıldı

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, 16 üye ülkenin savunma bakanları, bakan yardımcıları ve temsilcilerinin katılımıyla Ankara Merkez Orduevi'nde yapıldı.

Editör: Seda Akyüz

Toplantıda Moldova’nın SEDM sürecine tam üyeliğini onaylandı. Ortak toplantıda konuşan Romanya Savunma Bakanı Angel Tivar, Karadeniz'deki mayınların tespitleri için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, 16 üye ülkenin savunma bakanları, bakan yardımcıları ve temsilcilerinin katılımıyla Ankara Merkez Orduevi'nde yapıldı. Toplantıda Türkiye, Gürcistan, Karadağ, Moldova ve Romanya bakan seviyesinde yer alırken ABD Maslahatgüzar düzeyinde katılım sağladı.

Toplantı sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tivar, kamera karşısına geçerek basın toplantısı düzenlendi.

Karadeniz'deki serseri mayınların tespitleri için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Romanya Savunma Bakanı Angel Tivar, Karadeniz'deki mayınların tespitleri için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Yaşar Güler ise konuşmasında Ukrayna'ya değindi.

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