Seçil Erzan davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Yüksek kârlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Seçil Erzan davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
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Mahkeme, davada adı geçen Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verdi.

Seçil Erzan’ın, güvenilir ve yüksek getirili bir fon olduğunu öne sürerek Terim’in de dahil olduğunu iddia ettiği bu sistemle, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan başta olmak üzere 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı belirtiliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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