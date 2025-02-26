Seçil Erzan davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Mahkeme, davada adı geçen Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verdi.

Seçil Erzan’ın, güvenilir ve yüksek getirili bir fon olduğunu öne sürerek Terim’in de dahil olduğunu iddia ettiği bu sistemle, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan başta olmak üzere 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı belirtiliyor.