SGK harekete geçti: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilebilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte emeklilik yapan bin kişiye yönelik işlem başlattı. Son 2 yıldır geriye dönük verileri inceleyen SGK, usulsüz yöntemlerle emekli olan kişileri tespit etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
SGK harekete geçti: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilebilir!
Yayınlanma: Güncellenme:

 Şimdi bu kişilere tek tek tebligat gönderildi ve savunma yapmaları için 3 gün süre tanındı. Eğer usulsüzlük tespit edilirse, hem emekli maaşları kesilecek hem de alınan maaşlar faiziyle geri ödenecek.

SGK, EYT düzenlemesi sonrası başlattığı geriye dönük sigortalılık incelemelerini sürdürüyor. Usulsüzlük tespit edilen kişilerin çoğu, sigorta primlerini sanki çalışıyormuş gibi gösteren "naylon şirketler" üzerinden yatırmıştı. SGK, bu kişileri mercek altına alarak, yapılan usulsüzlükleri açığa çıkardı.

Sahte emekli oldukları ortaya çıkanlar, yıllardır aldıkları maaşları geri ödeme riskiyle karşı karşıya. Bu kişilere, SGK’nın ilçe müdürlüklerine başvurup savunma yapmaları için çağrı yapıldı. Yapılacak incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilirse, emekli maaşı kesilecek ve geriye dönük ödenen maaşlar faiziyle birlikte geri alınacak.

SGK, yalnızca maaşları geri almakla kalmayacak, aynı zamanda sahte emekliliğe ilişkin iş yeri hakkında da suç duyurusunda bulunacak.

Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı!Uzman isim 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı!Ekonomi
sgk emekli
Günün Manşetleri
"Öcalan’ın çağrısı, TSK ve Türk Milletinin zaferi"
“Enerji-maden vatandır, vatan satılamaz!”
Terörist elebaşı Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağırısı
Gazze’de can kaybı 48 bini aştı!
İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası!
"Türkiye’nin arabuluculuk rolüne değer veriyoruz"
Acilen raflardan kaldırılmalı, sakın almayın!
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Terörle mücadelede 452 terörist etkisiz hâle getirildi
7 ilde organize suç örgütlerine büyük darbe
Çok Okunanlar
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Kamuya dev personel alımı başlıyor! Kamuya dev personel alımı başlıyor!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıt'ta büyük indirim! Akaryakıt'ta büyük indirim!
Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler