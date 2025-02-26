SGK harekete geçti: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilebilir!

Şimdi bu kişilere tek tek tebligat gönderildi ve savunma yapmaları için 3 gün süre tanındı. Eğer usulsüzlük tespit edilirse, hem emekli maaşları kesilecek hem de alınan maaşlar faiziyle geri ödenecek.

SGK, EYT düzenlemesi sonrası başlattığı geriye dönük sigortalılık incelemelerini sürdürüyor. Usulsüzlük tespit edilen kişilerin çoğu, sigorta primlerini sanki çalışıyormuş gibi gösteren "naylon şirketler" üzerinden yatırmıştı. SGK, bu kişileri mercek altına alarak, yapılan usulsüzlükleri açığa çıkardı.

Sahte emekli oldukları ortaya çıkanlar, yıllardır aldıkları maaşları geri ödeme riskiyle karşı karşıya. Bu kişilere, SGK’nın ilçe müdürlüklerine başvurup savunma yapmaları için çağrı yapıldı. Yapılacak incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilirse, emekli maaşı kesilecek ve geriye dönük ödenen maaşlar faiziyle birlikte geri alınacak.

SGK, yalnızca maaşları geri almakla kalmayacak, aynı zamanda sahte emekliliğe ilişkin iş yeri hakkında da suç duyurusunda bulunacak.