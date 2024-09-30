Seçil Erzan’a 4 ayrı dava! Ünlü isimlerden 25 milyon dolar aldı

Seçil Erzan, tanınmış isimlere yüksek getirili güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırmakla suçlanıyor. Erzan, 4 ayrı dava kapsamında yargılanacak.

3 milyon dolar parayı teslim aldı

Ayrıca Atilla Baltaş’ın müşteki, Seçil Erzan’ın ise şüpheli olduğu iddianamede, Erzan'ın Baltaş’ı banka bünyesinde yatırım yapacağına inandırarak kandırdığı ve 3 milyon doları teslim aldığı anlatıldı. İddianameye göre, Erzan müştekiye sahte belgeler vererek dolandırıcılık yaptı.

"Bunca insana ben bunları sana nasıl güvenip yaptım?"

İddianamede yer alan mesajlarda, müşteki Baltaş, Erzan’a şu ifadeleri kullanıyor: “Dün bile ne şartlarda sana bu parayı getirip verdim,” “Bunca insana ben bunları sana nasıl güvenip yaptım ya,” “Benim saf sevgimi kullandın, yazıklar olsun,” “Sevdiğim için her şeyimi verdim,” ve “Beni aptal yerine koyuyorsun, yurtdışı diyorsun ama işlemler buradaydı."

"Paralarla beni yurtdışına kaçırmak istedi"

Seçil Erzan, savcılık ifadesinde Baltaş’ın verdiği paraları yüksek faizle geri ödediğini belirterek şunları söyledi: “Ona 1 milyon dolar fazlasıyla para ödedim. Kesinlikle fon adı altında para almadım. Beni mağdur etti. Bankada üzerimde baskı kurarak bazı belgeler yazdırdı ve bunlar gerçeği yansıtmıyor. Şırnak’a kaçmak için zorla bilet aldırdı ve müştekilerden topladığım paralarla beni yurtdışına kaçırmak istedi.”

13 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan’ın 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.