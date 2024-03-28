Seçil Erzan'ın telefonu incelenecek! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan savcılığa yeni yazı

Çok sayıda ünlü futbolcunun mağdur olduğu Seçil Erzan dolandırıcılık davasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) savcılığa yazı gönderdi.

BDDK'nİn İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda Seçil Erzan'ın telefonundaki yazışmaların ve görüşme kayıtlarının sonradan ortaya çıkan deliller kapsamında yeniden incelenmesi gerektiği bildirildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada dava aşamasında ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile müştekilerin iddia ettikleri suçlamalar kapsamında yeni bir inceleme yapılmasının gerekli olduğu kaydedildi.

BDDK'nİn gönderdiği yazıda "Seçil Erzan'ın WhatsApp üzerinden, başta banka görevlileriyle yaptığı yazışmalarının ve varsa telefon tape kayıtlarının kurumumuzca yürütülen inceleme açısından oldukça kritik önem taşıyabileceği değerlendirilmiştir." ifadelerini kullanıldı.

Davada sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi isteniyor.