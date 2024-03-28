Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak. Toplantı, bankanın idare merkezi hizmet binasında saat 14.00'te yapılacak.

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor
Editör: Yasin Kerim Aşan

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak. Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

Toplantıya dair ayrıntı paylaşılmazken bu tür toplantıların zorunlu nedenler ortaya çıktığı zaman yapıldığı ifade ediliyor.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bankanın idare merkezi hizmet binasında saat 14.00'te yapılacak.

Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini de açıklayacak.

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