Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bariyere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik kazası yaşandı. Kazanın yaşandığı nokta Yeniçağa gişeleri yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 29 AR 426 plakalı hafif ticari araç refüjdeki bariyere çarparak devrildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücünün eşi E.Ç, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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