Seçim sonuçlarına itirazlar sürüyor!

31 Mart yerel seçimleri tamamlandı ancak siyasi partilerden sonuçlara itirazlar geliyor. Toplam 5 il ve 12 ilçede sonuçlara itirazlar yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni AK Partili Mehmet Öntürk 346 bin 60 oy alırken, CHP adayı ve Belediye Başkanı Lütfü Savaş 342 bin 699 oy aldı. Sonuca CHP yöneticileri itiraz etti.

Kırklareli'de ise MHP Adayı Derya Bulut 403 oy farkla Belediye Başkanlığına seçildi. CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

Seçimin 549 oy farkı ile kazanıldığı Gümüşhane'de AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı. İtirazın ardından oyların yeniden sayılmaya başlandığı belirtildi.

Bayburt'ta da MHP'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı ancak sonuç değişmedi. Bayburt Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Mete Memiş seçildi.

Yerel seçimde en çok konuşulan ve tartışılan illerin başında ise İstanbul geldi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul'un ilçeleri olan Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda seçim sonuçlarına itiraz edildi. CHP’nin 879 oy farkla kazandığı Gaziosmanpaşa’da da oylar yeniden sayılıyor. AK Parti ve CHP'den 50'şer görevlinin takip ettiği sayım sırasında gerginlik yaşandı.

Şanlıurfa Hilvan'da da AK Parti 15 sandıktan çıkan sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçim 2 Haziran’da yapılacak.

Samsun Bafra'da 5 parti, Kütahya Emet'te MHP, Ardahan Çıldır'da CHP, Bolu Gerede'de BBP, Erzurum Aşkale'de Yeniden Refah Partisi sonuçlara itiraz etti. AK Parti’nin 1.395 kazandığı Körfez ilçesinde ise CHP sandıkların tamamına itiraz etti. İtirazları değerlendiren Seçim Kurulları Bafra ve Körfez'de seçimin yenilenmesi talebini reddetti.

5 Nisan saat 17.00'ye kadar yapılacak itirazlar İl Seçim Kurulları tarafından 7 Nisan'a kadar karara bağlanacak.