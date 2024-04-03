Seçim sonuçlarıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'yle ilgili sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesaplarla ilgili resen soruşturma başlattı.

Seçim sonuçlarıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medyada yanıltıcı paylaşım yapan hesaplar inceleniyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimlere ilişkin kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşan, alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma açtı. 

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# yerel seçim # soruşturma # 31 mart seçimleri
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