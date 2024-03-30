Seçime dair tüm ayrıntılar!

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçim için sandık başına gidecek. 61.4 milyon seçmen şehrini 5 yıl yönetecek adayı seçecek. 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimlere 34 siyasi parti katılacak

Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.

SEÇİME DAİR AYRINTILAR

Seçmenlere 3 oy pusulası verilecek. Biri büyükşehir belediye başkan adaylarının isimlerinin bulunduğu oy pusuları, biri ilçe belediye başkan adaylarının bir diğeri ise belediye meclis üyelerinin isimlerinin bulunduğu oy pusulası. Muhtarların için ise oy pusulası değil kabine girdiğinizde fotoğraflarının olduğu el tanıtım broşürü olacak. Muhtar broşürü ile birlikte toplamda zarfa 4 pusula koymuş olacak seçmen





OY VERECEKLERİN YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

Oy kullanacağınız okulu, sandık numarasını e-devletten ya da size gönderilen seçmen kağıdından bakarak öğrenebilirsiniz. Oy kullanacağınız okula gittiğinizde seçmen kağıdı olmak zorunda değil, sadece yanınızda nüfus cüzdanınızın bulunması yeterli.