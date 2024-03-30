Partilere verilen hazine yardımlarına halktan tepki!

Bir seçim sürecinin daha sonuna geldik. Peki Meclis'te seçime girecek partilere verilen 6 milyar 682 milyon lira nereye gitti? Diyarbakırlı bu soruyu sordu. Yurttaş, reklam değil yatırım, aş ve iş istiyor.

Partilere verilen hazine yardımlarına halktan tepki!
Editör: Lale Delidağ

31 Mart yerel seçimlerinden geriye afişler, pankartlar, bayraklar ve seçim araçları kaldı. Reklam çalışmaları gözü doyursa da karnı doyurmadı. Vatandaş israftan dolayı tepkili.

Hazineden AK Parti 2 milyar 658 milyon, CHP 1 milyar 892 milyon, MHP 752 milyon, İYİ Parti 722 milyon ve DEM Parti 658 milyon lira aldı. Diyarbakırlılar afiş, pankart değil yatırım istedi.

Enflasyonun altında ezilen emekli, seçime ayrılan payın geçim sıkıntısı çekenlere verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Kirasını, faturasını ödemekte zorlanan, kiloyla değil gramla alışveriş yapanlar seçim bütçesinin çarçur edildiğini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek iftar programında konuştuVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek iftar programında konuştuGündem



Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# 31 mart seçimleri # hazine yardımı
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