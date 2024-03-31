Seçimlere ilişkin yayın yasağı kalktı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada yayın yasağının kalktığını duyurdu. Yener, yayın yasağı kalkmadan önce veri paylaşan yayın kuruluşları hakkında da yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Yener, "Sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı sizlerin huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz." dedi.