Seçimlere katılım son 15 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye yerel seçimlere gitti. Yerellerde kendini yöneteceği belediye başkanlarını seçen Türkiye halkı, 2009'dan daha düşük bir katılım sergiledi.

Seçimlere katılım son 15 yılın en düşük seviyesinde
Editör: Uğur Çam

Türkiye, belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Seçimlere katılım, son 15 yılın en düşük seviyesinde görüldü. İşte seçimlere katılım oranları...

SON 15 YILIN SEÇİMLERE KATILIM ORANI

Yerel seçimlerde sandıkların yüzde 82.35'i açıldı. Buna göre Türkiye genelinde CHP yüzde 37,17 alırken AK Parti yüzde 36 oy aldı. Seçimlere katılım ise Türkiye'nin son 15 yıldaki seçimlerinin en düşük oranına sahip oldu.

Türkiye'de seçimlere katılım oranları şu şekilde:

2009 - %85,18

2014 - %89,15

2019 - %84,67

2024 - % 76.65

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