Seçmen Listeleri Askıya Çıktı! Seçmen Kaydı Nasıl Sorgulanacak?

Yerel seçimler için seçmen kayıtları 4 Ocak itibari ile askıya çıktı. Vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da muhtarlıklara giderek sorgulama yapabilecek. 17 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar da itiraz edilebilecek.

Seçmen Listeleri Askıya Çıktı! Seçmen Kaydı Nasıl Sorgulanacak?
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Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Yurttaşlar, yaşadığı illerde belediye başkanlarını ve muhtar seçecek.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren seçim takvimi gün gün işlemeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime girecek partileri ilan etmesi sonrası 4 Ocak'ta da seçmen kayıtları askıya açıktı.

Vatandaşlar, askıya çıkan YSK seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden öğrenebilecek.

İtirazlar için ise son gün 17 Ocak Çarşamba... Vatandaşlar, listelerin askıdan kalkacağı çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz edebilecek. İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak.

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