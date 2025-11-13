Şehit Astsubay Emre Altıok’un babası: “Şehit babası oldum ne mutlu bana”

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında hayatını kaybeden Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un babası İsa Altıok, sosyal medya paylaşımında “Şehit babası oldum ne mutlu bana” ifadelerini kullandı. Şehidin naaşı yarın Samsun’da toprağa verilecek.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında hayatını kaybeden Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un acı haberi memleketi Samsun’a ulaştı. 32 yaşındaki Altıok’un yarın Tekkeköy’de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Şehidin naaşının, yarın saat 11.00’de Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor. Ardından Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Cenaze, Ovabaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

Şehit Emre Altıok’un babası İsa Altıok ise cenaze töreni öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Oğluyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Altıok, şu ifadeleri kullandı:

Şehit babası oldum ne mutlu bana.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şehit şehit babası
