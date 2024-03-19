Şehit babasını hedef alan Can Ataklı hakim karşısına çıktı

Gazeteci Can Ataklı, şehit babasına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Ataklı hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdı.

Şehit babasını hedef alan Can Ataklı hakim karşısına çıktı
Şehit babasını hedef alan Can Ataklı hakim karşısına çıktı
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Sosyal medyada şehit babasını hedef alan Gazeteci Can Ataklı’nın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başladı.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan Can Ataklı, davanın bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü savundu. Ataklı; “Kesip biçilerek servis edilen bir suçlama olmuştur. Bu şekilde suçlanmak ağırıma gidiyor.” Dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Can Ataklı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla 10 Eylül'e ertelendi. Irak’ın kuzeyinde PKK saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" demişti. Can Ataklı ise, şehit babasını provokasyon yapmakla suçlamıştı.

Can Ataklı'nın O Sözleri Sonrası Soruşturma Açıldı!Can Ataklı'nın O Sözleri Sonrası Soruşturma Açıldı!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# can ataklı # şehit # mahkeme
Çok Okunanlar
14.425 TL hesaplara geçiyor! SSK-Bağ-Kur emeklisi fark etmiyor
14.425 TL hesaplara geçiyor! SSK-Bağ-Kur emeklisi fark etmiyor
Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!
Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!
Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu?
Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu!
AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz
AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin'e tebrik telefonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin'e tebrik telefonu! Tarlada 20 lira tabakta 400 lira! Tarlada 20 lira tabakta 400 lira!