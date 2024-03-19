Şehit babasını hedef alan Can Ataklı hakim karşısına çıktı

Sosyal medyada şehit babasını hedef alan Gazeteci Can Ataklı’nın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başladı.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan Can Ataklı, davanın bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü savundu. Ataklı; “Kesip biçilerek servis edilen bir suçlama olmuştur. Bu şekilde suçlanmak ağırıma gidiyor.” Dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Can Ataklı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla 10 Eylül'e ertelendi. Irak’ın kuzeyinde PKK saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" demişti. Can Ataklı ise, şehit babasını provokasyon yapmakla suçlamıştı.