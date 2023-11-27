Şehit Emrah Gündüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın şehit olduğunu açıklamıştı.

Emrah Gündüz Erzincan'da Toprağa Verildi

Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi.

Tören mangasınca uçaktan alınan Emrah Gündüz'ün naaşı, cenaze aracına konuldu. Havalimanında düzenlenen programda, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. Şehidin naaşı, buradaki törenin ardından Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyündeki babaevine getirildi, helallik alındı.

İl Müftüsü Gül'ün, köy meydanında kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, kurum müdürleri, şehidin babası Yaşar Gündüz ve akrabaları katıldı.