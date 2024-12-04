Şehit Eren Kızıldağ son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde 16 Kasım'da PKK'lıların taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ son yolculuğuna uğurlandı. Kızıldağ, Adana'da askeri törenin ardından toprağa verildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şehit Eren Kızıldağ son yolculuğuna uğurlandı
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Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Şehit Eren Kızıldağ için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. 25 yaşındaki Kızıldağ'ın cenazesi, tören için Hacı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.

Şehit Eren Kızıldağ son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Törene, şehidin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Esma Kızıldağ ile kardeşleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namaz sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehit Eren Kızıldağ son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

Okunan duaların ardından şehit Kızıldağ'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Adana'nın Feke ilçesine gönderildi.

Öte yandan, Eren Kızıldağ'ın, eşine, şehit olması durumunda cenaze namazının Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde kılınması için vasiyette bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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