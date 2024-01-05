Şehit Fethi Sekin İzmir'de Anıldı! Vatan Partisi NATO'dan Çıkalım Çağrısı Yaptı

PKK'lıların saldırısının önüne geçerek, adını tarihe yazdırdı.

Polis memuru Fethi Sekin, PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısını boşa çıkarmıştı. Bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda örgüt mensuplarıyla çatışmaya girmiş saldırıyı bertaraf etmişti. Facia onun cesaretiyle önlenmişti.

Olayın üzerinden 7 yıl geçti. Şehit Sekin milletin kalbinde yaşamaya devam ediyor. İzmir Adalet Sarayı'nda tören yapıldı. Sekin ve olayda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can anıldı.

Törenin ardından Sekin'in şehit olduğu alana karanfil bırakıldı.

Vatan Partisi de Sekin için adliye önünde basın açıklaması yaptı. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk, NATO'dan çıkma çağrısı yaptı.

2017 yılındaki olayda ağır yaralanan Vatan Partisi Konak Belediye Başkan Adayı Av. Bülent Karagöz de İzmir Barosuna tepki gösterdi.