Şehit Necdet Çalış Toprağa Verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Necdet Çalış Toprağa Verildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın şehit olduğunu açıklamıştı.

Şehit askerlerden 29 yaşındaki Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış için, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki İlbeyli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin bir aylık hamile eşi Pınar Çalış, burada eşinin tabutuna sarılarak, "Ne işin var burada, böyle söz vermedin." dedi. Eşinin fotoğrafını öpen Pınar Çalış, "Çocuğunu bile göremedi." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çalış'ın naaşı Toktamış Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin babası İsa ve annesi Sara ile kardeşleri, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.

Şehit Emrah Gündüz Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Emrah Gündüz Son Yolculuğuna UğurlandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# şehit # asker # cenaze
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