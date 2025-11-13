Şehitlerimizin naaşları Ankara’ya getirildi! Askeri kargo uçağı Esenboğa’ya ulaştı

Gürcistan’ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesinde, Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda 11 Kasım’da düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait “C130” tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları Türkiye’ye getirildi.

Enkaz bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan naaşlar, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Tiflis Uluslararası Havalimanı’nda bulunan A400M “Koca Yusuf” askeri kargo uçağına konuldu. Uçak, yerel saatle 19.30’da Türkiye’ye hareket etti.

Yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından şehitlerin naaşlarını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, “Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı ise gün içinde yaptığı duyuruda, arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına da ulaşıldığını bildirmişti.

Şehitlerin cenazeleriyle ilgili planlamanın koordine edildiği belirtildi. Uçakta hayatını kaybedenler arasında F-16 bakım ekibinin de bulunduğu, bu ekibin 8 Kasım’da Azerbaycan’daki törene katıldığı aktarıldı. Amasya Merzifon’da konuşlu ekip için burada tören düzenlenecek. Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri’de konuşlu birlikte görev yapıyordu; ikinci törenin de burada gerçekleştirileceği ifade edildi.