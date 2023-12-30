Şehmus Yıldırım Gençer: "Türk Milletinin Atatürk'e Olan Bağlılığı ve Sevgisi Büyük Bir Tertibe Alet Ediliyor"

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa öncesi kriz çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray takımları sahaya çıkmadı. Süper Kupa ertelendi. Yaşananlarla ilgili Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Şehmus Yıldırım Gençer: "Türk Milletinin Atatürk'e Olan Bağlılığı ve Sevgisi Büyük Bir Tertibe Alet Ediliyor"
Editör: Uğur Çam

Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer, Süper Kupa'nın ertelenmesi ve Suudi Arabistan'da yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Gençer, yaptığı açıklamada, "Türk Milletinin, Atatürk'e olan bağlılığı ve sevgisi, büyük bir tertibe alet ediliyor" ifadelerini kullandı. 

Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer'in açıklaması şu şekilde:

1- Türk Milletinin, Atatürk'e olan bağlılığı ve sevgisi, büyük bir tertibe alet ediliyor. Uyanık olmamız lazım. Maçın protokolleri 1 Kasım 2023 tarihinde belirleniyor, kararlaştırılıyor. Atatürk formasıyla çıkmak isteyen kulüplerimiz neden o tarihte böyle bir talepte bulunmuyor?

2- Üstelik sadece bu sene Avrupa'da onlarca maç yapan aynı kulüplerimiz neden oralarda Atatürk formasını giymeyi tercih etmedi? Avrupa Atatürkçü de bizim mi haberimiz yok? PKK'yı besleyen, Türkiye'yi kuşatanlara Atatürk hatırlatmasını neden gerekli görmedi kulüplerimiz?

3- Milletimizin Atatürk hassasiyeti, istismar ediliyor. Bu tertibin amaçlarından bir tanesi de gerici milliyetçilerin hortlattığı Arap düşmanlığı. Tam Filistin mücadelesi parlamışken, İsrail'e karşı başarılar kazanırken, Türkiye'de de Arap düşmanlığı parlatılmaya çalışılıyor.

4- Filistin davasının toplum desteği zayıflatılırken İsrail masumlaştırılıyor.. Üstelik Türkiye'nin PKK ile mücadelede en önemli müttefikleri de Arap Devletleri. Arap düşmanlığı aynı zamanda Arap Devletlerine düşmanlıkla birleşiyor ve PKK'yla mücadele zayıflatılıyor.

5- İç siyasette Atatürk düşmanlarına, sözde Atatürkçü mevziiler veriliyor. HDP(DEM)'le her alanda ittifakta olanlar, Demirtaş'ı içeriden çıkarmak için göbekleri çatlayanlar, tezkereye hayır oyu verenler bir anda Atatürkçü koltuğuna oturtulmaya çalışılıyor. Tertibin boyutu ortada.

6- Atatürkçülük, emperyalizme karşı tavırdır. Bu tertipte Atatürkçülük emperyalist planlara alet ediliyor. Esas Atatürkçülük bu tertibe karşı durmak ve Arap düşmanlığına alet olmamaktır.

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