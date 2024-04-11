Selendi'de protokol vatandaşlarla bayramlaştı!

Manisa'nın Selendi ilçesinde bayramlaşma töreninde protokol vatandaşla bayramlaştı.

Selendi'de protokol vatandaşlarla bayramlaştı!
Editör: Metehan Gül

İlçedeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu bayramlaşma törenine Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Selendi'de protokol vatandaşlarla bayramlaştı! - Resim : 1

Burada konuşan ilçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, “Büyük bir manevi huzurla idrak ettiğimiz rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar kültürümüzde hasretlerin bittiği, küslerin barıştığı, küçüklerin ve büyüklerin bir araya geldiği, milli ve manevi duyguların yükseldiği önemli günlerdir. Bu kıymetli günlerde en büyük gücümüz olan kardeşliğimizi gelecek nesillerimize aktarmalı ve gönül birliğimizi pekiştirmeliyiz” dedi.

Selendi'de protokol vatandaşlarla bayramlaştı! - Resim : 2

Programda konuşan Belediye Başkanı Murat Daban da herkesin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Vatandaş bayramlaşmasının ardından Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Murat Daban ve protokol üyeleri İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görevi başındaki personelin bayramlarını kutladı. Kaymakam Halil Okumuş, Başkan Daban ile birlikte Karabeyler Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Eşref Ceylan'ı evinde ziyaret ederek, gazi ve ailesinin bayramlarını kutladı.

 Kaymakam Okumuş, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından ekiplerin trafik uygulamasına eşlik ederek, durdurulan araç sürücüler ile yolcuların bayramlarını tebrik edip, emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemini hatırlatarak, uygulama yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.
Kaymakam Okumuş son olarak, 12 Eylül 1995 tarihinde Şırnak’ta şehit düşen Çampınar Mahallesi’nden Şehit Janderma Er Yaşar Öz’ün kabrini ziyaret etti.

Selendi'de protokol vatandaşlarla bayramlaştı! - Resim : 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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