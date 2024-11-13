Sendikal mücadelede dayanışma: Polonez işçileri kazanana kadar boykot

Sendikalı oldukları için işlerinden atılınca greve başlayan Polenez işçilerine bir destek de Türk Metal İşçileri Sendikası'ndan geldi. Metal işçileri, 120 gündür fabrika önünde direnişte olan 146 işçiyi ziyaret etti. Ziyarette, "polonez işçisi kazanana kadar poloneze boykot" sözleri yükseldi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Sendikal mücadelede dayanışma: Polonez işçileri kazanana kadar boykot
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Sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan 146 Polonez işçisine destek büyüyor. Büyük bir kararlık ve dayanışma içinde 120 gündür mücadelelerini sürdüren işçilere bir destekte Türk Metal İşçileri Sendikasından geldi.

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez Gıda Fabrikasında çalışan işçileri ziyaret eden Türk Metal İşçileri Sendikasının İstanbul 1 Nolu ve Tuzla Şubeleri, Polonez Fabrikasını boykot ettiklerini duyurdu:

"Polonez işçileri fabrikaya girip yetkiyi alana kadar tüm arkadaşlarımızı polonez ürünlerini boykot etmeye davet ediyoruz."

Emekçiler omuz omuza halaylar çekip, kararlılık mesajları verdi. İşçiler “Tekgıda nerede biz oradayız”; “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”; “Polonez işçisi kazanacak” sloganları attılar.

Tüm Türkiye’de örgütlü olduğumuz iş yerlerinde arkadaşlarımızı Polonez ürünlerini boykot etmeye çağırıyoruz. Bu mücadele hepimizin. Yaşasın Polonez işçilerinin haklı mücadelesi!
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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