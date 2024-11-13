Sendikal mücadelede dayanışma: Polonez işçileri kazanana kadar boykot

Sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan 146 Polonez işçisine destek büyüyor. Büyük bir kararlık ve dayanışma içinde 120 gündür mücadelelerini sürdüren işçilere bir destekte Türk Metal İşçileri Sendikasından geldi.

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez Gıda Fabrikasında çalışan işçileri ziyaret eden Türk Metal İşçileri Sendikasının İstanbul 1 Nolu ve Tuzla Şubeleri, Polonez Fabrikasını boykot ettiklerini duyurdu:

"Polonez işçileri fabrikaya girip yetkiyi alana kadar tüm arkadaşlarımızı polonez ürünlerini boykot etmeye davet ediyoruz."

Emekçiler omuz omuza halaylar çekip, kararlılık mesajları verdi. İşçiler “Tekgıda nerede biz oradayız”; “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”; “Polonez işçisi kazanacak” sloganları attılar.