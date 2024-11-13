Çayırhan Termik Santrali özelleştiriliyor: 2 bin işçi güvencesiz

Ankara’da bulunan Çayırhan Termik Santrali ve maden sahası özelleştiriliyor. Yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki yapının ihale şartnamesi Aydınlık gazetesinde yayımlandı. Şartnamede işçiler yok sayıldı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Çayırhan Termik Santrali özelleştiriliyor: 2 bin işçi güvencesiz
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Hükümetin ekonomik değerleri özelleştirerek, satarak kaynak yaratma çalışması devam ediyor. Ankara’nın enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Çayırhan Termik Santrali ve maden sahaları satılıyor.

Altın yumurtlayan tavuk olarak tanımlanan tesislerin özelleştirmesi için şirketlere verilen ihale şartnamesine Aydınlık gazetesi ulaştı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul Ulusal Kanala konuştu. İhale şartnamesinde enerji ve maden sahasında çalışan 2 bini aşkın işçinin yok sayıldığını hatırlattı.

Tesislerde bulunan lojmanlardaki 800 konutun 4 ay içinde boşaltılması şart koşuluyor, bu durum işçi kıyımının işareti olarak değerlendiriliyor.

Toplumsal hayatın olmazsa olmazı olan enerji, stratejik öneme sahip.. Bununla birlikte satışa çıkan bu tesisler yüksek kazanç da sağlıyor. Bu nedenle en az 2 milyar dolar değere sahip tesisin satışına da anlam verilemiyor.
Özelleştirmeye karşı sendikalar ve bölge halkı birleşti, mücadeleyi hızlandırıyor. 

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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