Ankara'daki YHT kazası davasında yeni gelişme

Ankara'da 13 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen ve 3'ü makinist olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin ise yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili devam eden davada yeni gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni gelişme
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Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık ve müşteki avukatları katıldı. Tarafların avukatları, kazanın nedenini ve kazada kimin kusurlu olduğunu belirlemek amacıyla daha önceki bilirkişi raporlarının yetersiz olduğunu dile getirerek yeni bir bilirkişi raporu talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendirerek kabul etti ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yazı gönderilerek, tren kazası hakkında bilirkişi raporu hazırlayabilecek öğretim üyelerinin belirlenmesini istedi. Ayrıca, bilirkişi heyetine iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman bir ismin de dahil edilmesine karar verildi.

Davanın bir sonraki duruşmasının 20 Mart 2025'te yapılmasına karar verildi.

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