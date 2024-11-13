Maltepe Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı! İşçiler 1950 TL için grevdeydi, sendika 1450 TL'ye "tamam" dedi

Maltepe Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Gece saatlerinde imzalanan toplu iş sözleşmesini, işçiler toplantının yapıldığı yerde takip etti.

Günlük bin 1950 TL brüt ücret talebiyle grevde olan Maltepe Belediyesinde çalışan işçilerin istekleri yerine getirilmedi. DİSK'e bağlı GENEL-İŞ ve belediyeyi temsil eden SODEMSEN'in imzaladığı sözleşme sonucunda işçiler günlük 1480 liraya mahkum edildi.

Altı aydır yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığı için 2 gün önce greve çıkan işçiler yaşanan duruma tepki gösterdi. İşçiler, "Biz o masadan istediğimizi alırdık. CHP rakibimiz olabilirdi ama biz kendi sendikamız tarafından satıldık. Şubesi demiyorum, bizi satan üyesi olduğumuz DİSK'tir." dedi.

GENEL-İŞ sendikasında örgütlü olan işçiler bunu ilk kez yaşamıyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Kartal ve İzmir'de Bornova belediyelerinde de aynı olay yaşanmıştı.

İşçilerin istekleri dışında DİSK'e bağlı GENEL-İŞ sendikası ile CHP'li belediyeleri temsil eden SODEMSEN arasında toplu iş sözleşmeleri yapılmış ve işçiler tepki göstermişti.