Serenay Sarıkaya'nın ifadesine ulaşıldı: İşte o ifade

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alınan Sarıkaya, yaklaşık 17 yıldır dizi ve film sektöründe oyunculuk yaptığını, Ayşe Barım'ı ise 10 yıldır tanıdığını belirtti.

ID Danışmanlık şirketiyle devam eden sözleşmesi olduğunu dile getiren Sarıkaya, Barım'la aralarındaki iş ilişkisine ilişkin şunları kaydetti:

- Yapım şirketleri tarafından hazırlanan projenin ardından ilgili yapım şirketinin, Ayşe Barım'ın yetkilisi olduğu şirketle iletişime geçerek benim söz konusu projede yer almamı talep etmeleri halinde yapım şirketiyle sözleşme görüşmelerini benim adıma söz konusu şirket yürütmektedir. Eğer yapım şirketiyle aramızda bir sözleşme tanzim edilir ve bir projeye başlanılırsa projenin devamı sırasında yaptığım iş karşılığında ödenecek olan tutar ilgili yapım şirketi tarafından doğrudan benim hesabıma gönderilmektedir. Ancak film ve dizi dışında yer aldığımız bazı reklam projelerinde yapmış olduğum iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonu ve diğer giderleri aldıktan sonra benim hak ettiğim tutarı bana gönderirler. Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım.

Sarıkaya, yapım şirketlerinin senaryo hazırladıklarında bunu kendisine sunduklarını, senaryoyu beğenirse menajerlik şirketiyle iletişime geçildiğini belirterek, bugüne kadar beğenisine sunulan ve kabul ettiği projeden çıkarılan bir oyuncuya şahit olmadığını anlattı.

Sarıkaya, Barım'ın kendisiyle çalışmayan, ancak istenilen rolü iyi oynayabileceğini düşündüğü oyuncuların projede yer almasını sağlamak için kimseyi mağdur etmeden ilgili yapım şirketine yönlendirmede bulunduğunu söyledi.

"Bu birliktelik (Mert Demir) karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir"

Şarkıcı Mert Demir'i bir buçuk yıldır tanıdığını ve aralarında duygusal birliktelik olduğunu belirten Sarıkaya, "İddia edildiği şekilde Mert Demir isimli sanatçının kariyerimin başarılı şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon avro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.