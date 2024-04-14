Şerit ihlali cezası rekor kırdı! 10 milyon 799 bin lira ceza yazıldı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridi ihlallerine ceza yağdı.

Şerit ihlali cezası rekor kırdı! 10 milyon 799 bin lira ceza yazıldı
Editör: Metehan Gül

9 günlük bayram tatilinde memleketine veya tatile giden vatandaşlar dönüş yoluna koyuldu. Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 6 saatlik kontrol uygulamasında bin 677 araç sürücüsüne 10 milyon 799 bin 880 lira ceza yazıldı.

Memleketlerinden dönen vatandaşlar Anadolu Otoyolunda yoğunluk oluşturdu. 

Yoğunluk sebebi ile emniyet şeridine girip yoğunluktan kaçan sürücüler ise Düzce Bölge Trafik ekiplerine takıldı. 2’şer saat ara ile toplamda 6 saatlik yapılan emniyet şeridi ihlali denetimlerinde bin 677 araca 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi.

Şerit kontrol denetimi ise devam etmektedir. 

Emniyet şeridi kaza, yangın gibi acil ve hayati önem arz eden durumlarda trafik üstünlüğü olanların kullanması gereken en sağdaki şerittir. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# emniyet şeridi # düzce # Denetim
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