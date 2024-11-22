"Sevgililer Günü Kampanyası" tuzağına darbe: 25 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine bir soruşturma başlattı. Şüphelilerin, "Sevgililer Günü chip para/hediye çeki kampanyası" ve "14 Şubat şans çarkı, çevirin kazanın" gibi ifadeler içeren sahte sosyal medya reklamlarıyla mağdurları tuzağa düşürdüğü tespit edildi.

Bu yöntemle mağdurlar, sahte banka sitelerine yönlendirilip, "0850" numaralarından aranarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kart ve şifre bilgilerini verdi. Dolandırıcılar, elde ettikleri bilgilerle mağdurların internet bankacılığı hesaplarına erişip izinsiz kredi kullandırdı ve paraları kripto varlık hesaplarına aktardı. Aktarılan tutarlar, şüpheliler arasında paylaştırıldı.

19 Kasım 2024'te Ankara merkezli olarak Çorum, Malatya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Bartın, İzmir, Bayburt, Manisa ve Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu materyallerin incelenmesi sonucunda suç unsuru oluşturan delillerin soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde düzenlenen "kendini kamu görevlisi ya da banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık" ve 243. maddesindeki "bilişim sistemine hukuka aykırı erişim" suçlarından adli işlem başlatıldı.