Seyhan Belediyesi'ne icra!

Adana’nın Seyhan Belediye Başkanlığı’na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra geldi. Belediye binasına gelen icra memurları makam odasında bulunan eşyaları haczetti.

Sude İnak Sude İnak
Seyhan Belediyesi'ne icra!
Yayınlanma:

Seyhan Belediyesi'ne gelen icra memurları başkanın makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

Adana’nın Seyhan Belediye Başkanlığı’na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediye binasına gelen icra memurları, makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin’in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı’na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin’in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi. Tekin'in konu hakkında açıklama yapacağı belirtildi.

Meteorolojiden iki bölge için kritik uyarı: Kuvvetli yağmur, kar ve don!Meteorolojiden iki bölge için kritik uyarı: Kuvvetli yağmur, kar ve don!Gündem
gündem seyhan adana
Günün Manşetleri
Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı
Otel yangınıyla ilgili "kişinin hatırasına hakaret" soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması
176 kişi ölümle burun buruna geldi!
23 tutuklama, 100 milyon lira mal varlığına tedbir
Otel müdürü resmi kayıtlarda resepsiyon personeliymiş
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli "samimi dileğim" diyerek İmralı'ya çağrı yaptı
Siirt Belediye Başkanı Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Çok Okunanlar
2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! 2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar!
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor
Murat Soner’den sektördeki tekelleşme ve oyuncuların skandallarıyla ilgili çarpıcı belgeli paylaşıml Murat Soner’den sektördeki tekelleşme ve oyuncuların skandallarıyla ilgili çarpıcı belgeli paylaşıml
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı! Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı!