SGK'den GSS prim borcuyla ilgili vatandaşlara uyarı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. SGK, vatandaşların gelir testine başvurarak GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SGK'den GSS prim borcuyla ilgili vatandaşlara uyarı!
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Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları yakından ilgilendiren bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda, herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ve üzerinde ise aylık 600 lira 8 kuruş GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Ortaöğretim (lise) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 20 yaşına kadar, yükseköğretim (üniversite) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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