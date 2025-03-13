Siber Güvenlik Kanunu kabul edildi: Ağır cezalar yolda

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu, dijital tehditlere karşı önlemleri güçlendirirken, yerli ve milli ürünlerin kullanımını teşvik ediyor. Yeni düzenlemeyle birlikte siber güvenlik çalışmaları kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.

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Siber Güvenlik Kanunu kabul edildi: Ağır cezalar yolda
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Kanuna göre, siber güvenliği sağlamak için öncelikle yerli ve milli teknolojiler kullanılacak. Ayrıca, siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almayan kurumlar doğrudan sorumlu tutulacak. Güvenlik süreçlerinde hesap verebilirlik temel ilke olacak.

Düzenlemeyle birlikte Siber Güvenlik Kurulu da hayata geçirildi. Kurulda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları yer alacak.

Kanun kapsamında yetkili mercilere bilgi, belge, yazılım, veri veya donanım sağlamayanlar ya da bunların teminini engelleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Sır saklama yükümlülüğünü ihlal edenlere 4 yıldan 8 yıla kadar, kurumsal verileri izinsiz olarak erişime açan, paylaşan veya satışa çıkaranlara ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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